Un'altra magia della stella dei Mavs: contro i Cavs si è inventato un geniale assist dietro la testa per mettere in ritmo il compagno Kristaps Porzingis, facendola rimbalzare a terra come preferisce il lettone. Per Doncic seconda tripla doppia consecutiva con 29 punti, 14 rimbalzi e 15 assist: diventano 11 le triple doppie realizzate prima di compiere 21 anni, quattro in più del precedente record di Magic Johnson