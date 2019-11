NBA, Gallinari perde la scarpa, poi difende e la usa a rimbalzo! VIDEO

Momento curioso per Danilo Gallinari nel finale di OKC-Orlando: pur perdendo la scarpa dopo un contrasto di gioco, è riuscito a servire il pallone al compagno Chris Paul prima di cadere per terra. Poi ha cercato di rimettersi la scarpa in fretta e furia per difendere contro gli avversari, senza però riuscirci in tempo: in qualche modo però è riuscito a toccare a rimbalzo proprio utilizzando la scarpa, deviando la palla poi recuperata dai Thunder. "Ero in svantaggio fisico contro Vucevic che è più alto di me, ma con la scarpa mi sono reso conto che potevo arrivare più in alto di lui, perciò l’ho toccata" ha detto con un sorriso dopo la partita, chiusa con 16 punti