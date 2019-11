NBA, risultati della notte: Lakers, rimonta da -19 con super LeBron. Bene Gallo, Beli ko

2/8 ©Getty

A dare il via alla rimonta sono state però le riserve dei Lakers, guidate da uno splendido Kyle Kuzma (11 dei suoi 15 punti sono arrivati nell’ultimo periodo) e da Quinn Cook (17) in un parziale di 16-0 che ha ribaltato la sfida. Ancora solida la prova di Dwight Howard, autore di una stoppata fondamentale su Coby White durante il mega parziale in un ultimo quarto da 38-19 per i gialloviola