Draft NBA, James Wiseman fermato: la NCAA dichiara ineliggibile la possibile prima scelta

La stagione NCAA è appena cominciata, ma c’è già una bufera che coinvolge uno dei nomi più in vista del college basket: quello di James Wiseman. Il prospetto a cinque stelle di Memphis, possibile prima scelta al Draft 2020 e quasi certamente nella top-3, è stato dichiarato ineleggibile a giocare dalla NCAA, l’organizzazione che controlla lo sport scolastico negli Stati Uniti. Secondo quanto dichiarato dagli avvocati di Wiseman, la NCAA contesta il fatto che Penny Hardaway — ex leggenda del basket NBA e attuale allenatore dei Tigers — nel 2017 abbia donato 11.500 dollari alla famiglia di Wiseman per aiutare il loro trasloco da Nashville a Memphis, senza però che Wiseman stesso lo sapesse (secondo quanto dichiarato dall’università). Al tempo però Hardaway non era allenatore della squadra di Memphis — lo sarebbe diventato nel marzo 2018 —, ma era comunque da considerare un benefattore dell’università avendo donato un milione di dollari nel 2008 e, soprattutto, con quel trasferimento aveva portato Wiseman a giocare nella squadra liceale da lui allenata a Memphis East High School, dopo averlo già allenato nel circuito AAU. Da lì il passaggio di Hardaway all’università di Memphis e poi, a novembre 2018, l’annuncio che Wiseman lo avrebbe seguito anche in questa stagione collegiale. Di fatto, la NCAA contesta a Memphis che Hardaway — ancora benefattore per Memphis — abbia donato denaro a un giocatore per portarlo a giocare nell’università, cosa che è illegale per il regolamento del college basket.

La scelta di far giocare Wiseman e le conseguenze per il futuro

L’università ha però immediatamente fatto causa alla NCAA — che aveva già investigato sulla vicenda a maggio dichiarando “pulito” Wiseman, salvo poi ritrattare negli ultimi giorni dopo aver trovato nuove prove — e ha ottenuto una sospensione della punizione dalla Shelby County Cancery Court, permettendo al giocatore di scendere in campo. Il lungo ha segnato 17 punti nel facile successo dei suoi per 92-46 contro Illinois-Chicago, presentandosi solo 45 minuti prima della palla a due senza sapere fino all’ultimo se sarebbe potuto scendere in campo oppure no. Memphis si è presa questo rischio, provocando la risposta della NCAA che in un comunicato ha detto: “L’università di Memphis aveva ricevuto la notifica che James Wiseman è probabilmente ineleggibile. L’università ha scelto di farlo giocare ed è in ultima sede responsabile affinché gli studenti-atleti siano eleggibili per giocare”. La scuola, dal canto suo, ha dichiarato che “lavorerà con la NCAA per ristabilire lo status del giocatore e per trovare una soluzione rapida alla questione”. Già il prossimo 18 novembre tutte le parti in causa dovrebbero incontrarsi per capire come procedere: non è da escludere né che Memphis venga squalificata per il Torneo NCAA né che la carriera universitaria di Wiseman sia già conclusa, costringendolo a rimanere fermo per il resto dell’anno (o al massimo giocare in G-League) prima del Draft, con il rischio di perdere qualche posizione e quindi soldi sul suo contratto da rookie. Essendo uno dei pochi lunghi di alto livello di questa classe, però, è possibile che il suo profilo venga comunque tenuto in grande considerazione dalle franchigie NBA, in quanto giocatore in grado di proteggere il ferro, tirare da fuori e attaccare il pitturato con eguale efficacia — qualità che lo hanno reso uno dei prospetti più interessanti di quest’anno.