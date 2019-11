NBA Saturdays, gli Spurs di Belinelli affrontano Boston in diretta su Sky Sport

Per la prima volta in stagione si affrontanto Spurs e Celtics: Boston è reduce da sei vittorie consecutive e guida la Eastern Conference; record di 5 vinte e 3 perse per San Antonio, con Marco Belinelli a caccia di maggiori minuti sul parquet. La diretta sabato 9 novembre alle 23.00 su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina

Sarà una partita ricca di spunti quella che si potrà vedere in seconda serata su Sky Sport NBA. I Boston Celtics sono partiti a razzo in questa stagione, grazie a un Gordon Hayward ritrovato, al buon impatto del nuovo arrivato Kemba Walker e a un Jayson Tatum incisivo. Sono loro, tutti oltre i 20 punti di media, a guidare l’attacco biancoverde impegnato sabato 9 novembre alle 23.00 italiane sul campo dei San Antonio Spurs in una partita trasmessa in diretta su Sky Sport NBA. Discreto avvio anche per gli Spurs, reduci dalla vittoria contro Oklahoma City in cui si è visto il miglior LaMarcus Aldridge della stagione con 39 punti a referto. È lui insieme a DeMar DeRozan a produrre di più per l’attacco di coach Popovich. Avvio di stagione complicato invece per Marco Belinelli: per lui solo 16.8 minuti di media sul parquet con 4.3 punti e un pessimo 18.5% nel tiro da tre punti. L’azzurro spera di ritrovare ritmo e minuti, magari proprio a partire dalla sfida ai Celtics: la diretta alle 23.00 su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina.