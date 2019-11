Con i suoi 14 punti Danilo Gallinari è stato il miglior marcatore per i Thunder nella sfida contro Indiana. Per OKC però è arrivata una sconfitta pesante (111-85), la quarta su quattro partite giocate fuori casa in stagione. I 14 punti di Gallinari sono stati il frutto di un 3/8 dal campo (0/3 da tre) e di un 8/8 dalla lunetta, per lui anche 4 rimbalzi e una palla rubata in 24 minuti sul parquet