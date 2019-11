I Brooklyn Nets hanno già chiarito più volte che Kevin Durant non tornerà in campo in questa stagione, ma l'All-Star ex-Warriors prosegue lentamente il suo percorso di recupero dopo l'infortunio al tendine d'Achille. Nelle ultime ore è iniziato a circolare un video che lo ritrae in azione in palestra: la mobilità è ancora limitata - tanto da non poter staccare i piedi da terra - ma la mano resta quella di sempre. Anche dalla lunga distanza infatti, il risultato è sempre un canesto a segno