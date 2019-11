NBA, risultati della notte: NOLA rovina il debutto di George, Porzingis ko a New York

Non bastano ai Clippers i 33 punti in 24 minuti realizzati da Paul George nella prima gara in maglia L.A. per battere i Pelicans (Melli in campo per 17 minuti senza segnare). I Knicks vincono contro i Mavs nonostante la tripla doppia di Doncic, con Porzingis fischiato alla prima da avversario in carriera al Madison Square Garden. Giannis Antetokounmpo chiude con 38 punti e 16 rimbalzi, trascinando al successo i Bucks contro i Bulls. Di seguito risultati e highlights delle sei partite giocate nella notte NBA