Per quattro anni ha vestito la maglia della squadra di New York e per centinaia di volte, appena terminato il primo tempo, si è diretto verso il tunnel laterale alle spalle del canestro che porta allo spogliatoio Knicks. Un riflesso incondizionato che ha distratto per qualche secondo il lungo lettone: nella prima partita da avversario al Madison Square Garden, Porzingis era di nuovo pronto a prendere la via percorsa così spesso in passato, prima di ricordarsi che il suo presente e futuro è con i Mavericks dall'altra parte del campo