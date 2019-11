NBA Saturdays, Chicago ospita Brooklyn in diretta su Sky Sport

Rispetto a quelle che erano le aspettative prima dell’inizio della stagione, è ragionevole pensare che i Chicago Bulls e i Brooklyn Nets fino ad ora non le abbiano rispettate. Entrambe le squadre hanno un record ben al di sotto del 50% e sebbene questo basti a rimanere in corsa per gli ultimi due posti della Eastern Conference, di sicuro si aspettavano di avere un percorso con meno ostacoli. Per questo diventa ancora più interessante seguire la sfida tra le due squadre prevista per la mezzanotte tra sabato 16 e domenica 17 novembre, tutta in diretta su Sky Sport NBA (canale 206) con il commento live di Mauro Bevacqua e Matteo Soragna e in replica domenica alle 11, 14 e 19 sempre sul canale del grande basket NBA su Sky. A livello di fatica, non c’è dubbio che la squadra più svantaggiata siano i Nets: Kyrie Irving e soci sono all’ultima tappa di un tour da cinque partite che li ha visti vincere in volata a Portland e poi perdere a Phoenix, Salt Lake City e Denver, crollando nel secondo tempo per la stanchezza. Chicago invece ha avuto una settimana senza grossi spostamenti, visto che l’unica trasferta delle ultime quattro gare è stata nella vicina Milwaukee, dove hanno preso una ripassata da Giannis Antetokounmpo ed Eric Bledsoe. Entrambe, comunque, hanno voglia di risalire in fretta la classifica della Eastern Conference e giocarsela per i playoff: appuntamento in diretta su Sky Sport NBA a mezzanotte tra sabato e domenica.