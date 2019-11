NBA Sundays, Boston sfida Sacramento su Sky Sport

Lassù, in vetta alla classifica a Est e con il miglior record della NBA, ci sono i Boston Celtics. La squadra di coach Stevens, dopo aver perso Kyrie Irving in estate e con buona parte del roster reduce dalla pessima spedizione di Team USA in Cina, ha trovato da subito la chimica giusta attorno al nuovo arrivato Kemba Walker. Lui, Marcus Smart, Jaylen Brown e Jayson Tatum stanno dimostrando di poter mettere in fila successi e soddisfazioni per i tifosi Celtics – nonostante negli ultimi giorni sia arrivato lo stop causa infortunio alla mano di Gordon Hayward. L’ex Utah Jazz, finalmente tornato su ottimi livelli di rendimento, dovrà probabilmente restare a guardare i compagni per il resto del 2020, ma nel frattempo Boston continua a macinare gioco e canestri. La speranza dei biancoverdi è quella di non arrestare la corsa a Sacramento, contro i Kings privi di De’Aaron Fox e reduci da una partenza da luci e ombre. Bogdan Bogdanovic sta prendendo in mano la squadra, Buddy Hield continua a garantire il suo contributo, ma sembra mancare sempre l’All-Star di riferimento del gruppo. Quello a cui affidarsi quando il pallone pesa di più. Contro Boston l’esame sarà anche per quell’aspetto: capire fino a dove possono spingersi le ambizioni dei Kings contro una squadra di primissimo livello. Una partita quindi tutta da seguire su Sky Sport NBA, domenica 15 novembre a partire dalle 21.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.