Non c'è modo di fermare Giannis Antetokounmpo quando si avvicina a canestro: ne sanno qualcosa gli Indiana Pacers, travolti dall'MVP nella larga vittoria dei Milwaukee Bucks e umiliati quando hanno provato a fermarlo in due. Niente da fare: schiacciata paurosa per i due più belli della sua serata da 26 punti e 13 rimbalzi