NBA: Paul George, altro esordio da record con i Clippers: 37 punti in 20 minuti a L.A.

Dopo la super partita giocata in trasferta a New Orleans, Paul George concede il bis e fa preoccupare non poco l’intera NBA. Il n°13 dei Clippers è strepitoso nei suoi primi 20 minuti trascorsi sul parquet allo Staples Center indossando la maglia della squadra di Los Angeles: l’ex Thunder segna 15 dei primi 22 punti dei suoi nel primo quarto, dando il via all’attacco in una partita dominata dai Clippers e chiusa con 150 punti a referto e 49 lunghezze di margine sugli Hawks. Doc Rivers sa di non aver bisogno di entrambe le sue superstar e rimanda così l’appuntamento in campo tra George e Leonard, tenendo a riposo l’MVP delle ultime Finals per la seconda partita in fila e sfruttando il minimo indispensabile il n°13: George gioca soltanto 20 minuti, ma tanto basta per segnare ben 37 punti con 10/17 al tiro, 6/11 dall’arco, 11/11 ai liberi, quattro rimbalzi, tre assist, due rubate e un eloquente +28 di plus/minus. Un impatto devastante, contro cui gli Hawks non sono riusciti a trovare alcun tipo di contromisura: una notizia straordinaria per i Clippers a caccia del titolo NBA, un campanello d’allarme per tutto il resto della Lega.