NBA, "Toronto Raptors: NBA Champions 2019", lo speciale su Sky Sport

Uno speciale di 70 minuti per rivivere il titolo NBA dei Toronto Raptors, il primo vinto da una franchigia non statunitense nella storia della lega. Le emozioni dell’anello conquistato da Kawhi Leonard e compagni da rivivere su Sky Sport NBA

È passato solo qualche mese, ma sembra una vita fa. I Toronto Raptors campioni al termine della stagione NBA 2018-19 sono già nella storia, diventando la prima franchigia non statunitense a conquistare il titolo della National Basketball Association. Una cavalcata che ha unito un intero paese, come si può capire dalle parole dei protagonisti — da Nick Nurse a Kyle Lowry, da Fred VanVleet a Masai Ujiri — che hanno ripercorso la storica stagione dei Raptors, capaci di sorprendere tutti e di vincere il titolo NBA contro i Golden State Warriors, trascinati da un incredibile Kawhi Leonard. Lo speciale di 70 minuti che celebra i campioni 2018-19 si può trovare su Sky Sport NBA a partire dal primo passaggio di mercoledì 20 novembre alle 22, in replica poi giovedì 21 alle 15 e alle 21 su Sky Sport Uno e di nuovo su Sky Sport NBA venerdì 22 novembre alle 16.30 con i sottotitoli in italiano. Perché anche se sembra passato poco tempo, il titolo dei canadesi è già nella storia della NBA.