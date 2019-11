NBA, "Merci Tony": lo speciale per il ritiro della maglia di Tony Parker su Sky Sport

Il ricordo di Soragna e quel provino fallito con gli Spurs

Tra i tanti contributi della squadra di Sky Sport per Parker c'è quello di Matteo Soragna, che più volte lo ha affrontato in campo con la maglia della nazionale. Tra i tanti ricordi, ne spicca uno positivo e uno negativo: "La finale per il bronzo agli Europei del 2003 è quello più bello, quando Parker ha sbagliato il tiro per la vittoria: una delusione che gli è rimasta per tanto tempo nella testa. Quello più brutto è del 2009, quando ha aggredito la partita da subito sia con i fatti che con le parole: aveva voglia di dimostrare a noi italiani che non ce n'era per nessuno". Tra gli altri contributi anche quello di Flavio Tranquillo su quel secondo provino del destino con gli Spurs e le parole in via riservata di RC Buford nella notte in cui Parker venne scelto al Draft, ma anche l'analisi di Marco Crespi sui miglioramenti al tiro con Chip Engelland e le parole di Nando De Colo su cosa significa giocare insieme a una leggenda del genere. Uno speciale tutto da vedere sui canali di Sky Sport.