NBA, Lakers: Danny Green vola a schiacciare, i compagni sono increduli. VIDEO

Il tiro da tre punti non è mai stato un problema, volare al ferro invece è qualcosa che non rientra così spesso nel suo arsenale. Danny Green, fresco campione NBA con i Raptors e già diventato tassello fondamentale dei nuovi Lakers di James e Davis, ha aspettato ben 13 partite per trovare il modo migliore di completare la prima schiacciata. Un’attesa che ha aumentato il piacere e reso più spettacolare il gesto atletico: un volo non da poco su un tiro sbagliato di LeBron, con tanto di inchiodata a una mano. Tanto da far impazzire Dwight Howard che scuoteva la testa incredulo sul parquet, lasciando a bocca aperta Kyle Kuzma e “inducendo” la NBA a indagare. A parlarne è stato il diretto interessato: Danny Green ha commentato via Twitter il suo decollo, raccontando che dopo la partita è stato sottoposto al test anti-doping. “Sorpresa, sorpresa”, l’hashtag con tanto di risata per scherzare e godersi ancora di più il grande momento di forma dei losangelini – primi per record in tutta la NBA e finalmente competitivi dopo stagioni complicate.