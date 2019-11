NBA, Meyers Leonard si presenta con un martello da Thor. VIDEO

Meyers Leonard ci tiene davvero molto al suo soprannome "The Hammer". E non perde occasione di ricordarlo a tutti, come successo questa notte quando si è presentato alla partita contro i Cleveland Cavaliers con un martello da Thor sulla spalla. Al suo fianco un divertito Bam Adebayo - peraltro con la maglia del Paris Saint Germain - per una coppia di lunghi che sta facendo benissimo per i caldissimi Miami Heat di questo inizio di stagione. Il martello di Leonard, peraltro, non è nuovo: già un anno fa la moglie Elle - attivissima sui social - lo aveva mostrato al mondo in un video diventato virale, provando ad alzare un attrezzo di ben 100 libbre (poco più di 45 chili di peso) che Meyers utilizza per i suoi allenamenti. Non è chiaro se sia quello che ha anche portato alla partita, ma una cosa è certa: ovunque vada, Meyers Leonard vuole con sé il suo martello da supereroe.