NBA, Ben Simmons mette a segno la sua prima tripla in carriera .VIDEO

Festa grande a Philadelphia per la prima tripla in carriera di Ben Simmons. Nella vittoria su New York 109-104 la point guard dei Sixers ha trovato il primo canestro dall'arco nella NBA dopo aver sbagliato i suoi primi 17 tentativi nelle precedenti 172 partite giocate. Quello contro i Knicks è stato il primo tentativo stagionale per Simmons, che vanta quindi ora un perfetto 1/1, dopo lo 0/11 del 2017-18 e lo 0/6 della passata stagione. Tifosi e compagni sperano che sia la prima tripla di una lunga serie per ilnumero 25, che in estate ha lavorato duro sul suo tiro dall'arco