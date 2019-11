NBA, Luol Deng si ritira da giocatore dei Bulls: il tributo di Chicago. VIDEO

Poco tempo fa aveva firmato un contratto di un giorno per ritirarsi da giocatore dei Bulls, e nell’intervallo della partita contro Detroit è arrivato il momento per Chicago di celebrare con un video tributo Luol Deng. Il sudanese (naturalizzato inglese) ha salutato tutti dalla tribuna, raccogliendo gli applausi di quelli che sono stati i suoi tifosi per dieci stagioni (2004-14), i migliori della sua carriera e i migliori per Chicago nell’era post Jordan. In campo, ora con la maglia di Detroit, c’era un altro grande protagonista di quel periodo ai Bulls, Derrick Rose. Presenti per onorare Deng anche i suoi ex compagni Jannero Pargo, Tyrus Thomas, Joakim Noah, John Lucas III, Ben Gordon, Aaron Gray e Nazr Mohammed