NBA, Nikola Vucevic, infortunio alla caviglia: fuori almeno 10 giorni

Sei vittorie e otto sconfitte in questo avvio di stagione per i Magic, la solita vita a cui i tifosi di Orlando sono abituati ormai da qualche anno. Cercare di mantenersi a galla e poi provare a conquistare uno degli ultimi posti disponibili per arrivare ai playoff. Per riuscire nell’intento però servono soprattutto le giocate e il talento di Nikola Vucevic – rinnovato in estate e pilastro della franchigia non solo sotto canestro, ma in ogni aspetto del gioco. Anche per questo ha preoccupato non poco la notizia del suo infortunio, filtrata a margine di un allenamento dei Magic: distorsione alla caviglia e una stima iniziale di quattro settimane fuori che ha fatto corrucciare la fronte di coach Clifford. Il comunicato seguente ha in parte rasserenato gli animi, anche se dopo i 7-10 giorni di riposo previsti bisognerà capire e valutare il decorso e il recupero dall’infortunio. Oltre a Vucevic, si ferma anche Aaron Gordon: per lui però soltanto una contusione sempre alla caviglia da valutare giorno per giorno. Serviranno anche i suoi canestri adesso che Orlando dovrà fare a meno del lungo montenegrino.