PHOENIX SUNS-NEW ORLEANS PELICANS 121-124 | Terza vittoria in fila per New Orleans, che soffre nel primo tempo, recupera e vince in volata contro Phoenix una partita complicata. Merito dei canestri nel finale di Brandon Ingram, che riscatta un primo tempo da 1/7 al tiro e trova il fondo della retina quando conta di più: alla sirena finale sono 28 punti, otto rimbalzi, cinque assist e +21 di plus/minus in un match così combattuto . Lui, come tutti i Pelicans, dimostrano così di aver fatto enormi passi in avanti e di aver iniziato a comprendere cosa fare per vincere, in attesa dell’esordio di Zion Williamson