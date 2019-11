Un mese al limite della perfezione, con tanto di 41 punti e 10 assist segnati in faccia a James Harden come ultimo tassello di una partenza in regular season da MVP. Contro i Rockets sono state decine le giocate decisive del n°77 sloveno, ma Doncic ha trovato anche il tempo per lanciare sugli spalti il pallone su un cambio di gioco. Ogni tanto sbaglia anche lui...