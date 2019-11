14/15 ©Getty

IL RITORNO DI PORZINGIS A NEW YORK | In una stagione in cui saranno tanti i "ritorni a casa", il primo è stato quello di Kristaps Porzingis al Madison Square Garden: fischiato per tutta la gara, sconfitto per la seconda volta in stagione dai suoi Knicks. New York infatti, nel pieno dell'ennesima stagione disastrosa dal punto di vista dei risultati, ha vinto quattro partite in totale in regular season: due di questi successi sono arrivati però contro i Mavericks. Pur di non dare soddisfazione al lungo lettone, a New York sono stati davvero disposti a tutto. Anche a vincere qualche partita...

PORZINGIS SI CONFONDE E VA VERSO LO SPOGLIATOIO DEI KNICKS