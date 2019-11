NBA, i Miami Heat hanno vinto di nuovo la maglia City Edition

Squadra che vince non si cambia, si direbbe nel calcio. Ormai la City Edition dei Miami Heat è diventata una maglia di culto, e per il quarto anno consecutivo gli Heat hanno riproposto la colorazione che tanto bene ha già fatto negli anni scorsi. Questa volta il colore di base è l’azzurro, insieme al nero, al bianco e al rosa shocking che l’hanno fatta da padrone negli anni passati per una divisa ormai diventata iconica. “Benvenuti alla celebrazione del lato più solare di Miami” si legge nella presentazione sul sito. “Qui non ci sono cordoni in velluto o VIP – solo sole, mare e cielo. Questa è la nostra città, oltre gli scintillii e il glamour. Questa è casa nostra, come sanno quelli che vengono da qui. Questa è Vicewave”. Le maglie debutteranno il 29 novembre in casa contro i Golden State Warriors e verranno utilizzate in maniera massiccia da parte della franchigia della Florida: sono ben 22 le partite da qui al termine della stagione in cui verrà utilizzata questa nuova versione della City Edition – di cui 6 anche in trasferta, portando in giro per gli Stati Uniti lo stile di “Vice City”.