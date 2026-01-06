Come si vociferava da tempo, il rapporto tra Trae Young e gli Hawks sembra essere arrivato al termine. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, gli agenti del giocatore e la dirigenza della franchigia starebbero lavorando di comune accordo per trovare una nuova squadra alla guardia, anche perché Atlanta sembra proprio andare meglio quando in campo non c’è quello che è stato per anni il suo uomo simbolo

Non è certo un fulmine a ciel sereno, perché che i rapporti tra Trae Young e gli Hawks non fossero dei migliori era chiaro da tempo. Di certo era chiaro dalla scorsa estate, quando la dirigenza di Atlanta optava per non offrire al giocatore l’atteso prolungamento del contratto in scadenza il prossimo giugno (con player option esercitabile da Young anche per la stagione 2026-27). E ora ESPN ufficializza che l’avventura in Georgia di quello che per anni è stato l’uomo simbolo degli Hawks è proprio agli sgoccioli. Young, insomma, è sul mercato, e potrebbe presto cambiare maglia.