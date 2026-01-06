Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Atlanta mette Trae Young sul mercato: ora si cerca solo la trade che accontenti tutti

NBA

Come si vociferava da tempo, il rapporto tra Trae Young e gli Hawks sembra essere arrivato al termine. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, gli agenti del giocatore e la dirigenza della franchigia starebbero lavorando di comune accordo per trovare una nuova squadra alla guardia, anche perché Atlanta sembra proprio andare meglio quando in campo non c’è quello che è stato per anni il suo uomo simbolo

TUTTE LE FIRME E GLI SCAMBI DEL MERCATO NBA

 

Non è certo un fulmine a ciel sereno, perché che i rapporti tra Trae Young e gli Hawks non fossero dei migliori era chiaro da tempo. Di certo era chiaro dalla scorsa estate, quando la dirigenza di Atlanta optava per non offrire al giocatore l’atteso prolungamento del contratto in scadenza il prossimo giugno (con player option esercitabile da Young anche per la stagione 2026-27). E ora ESPN ufficializza che l’avventura in Georgia di quello che per anni è stato l’uomo simbolo degli Hawks è proprio agli sgoccioliYoung, insomma, è sul mercato, e potrebbe presto cambiare maglia.

Young, Atlanta e la ricerca della trade giusta

Stando a quanto riportato da ESPN, gli agenti di Young starebbero collaborando con il General Manager di Atlanta Onsi Saleh nella ricerca di uno scambio che, nelle aspettative di entrambe le parti, dovrebbe soddisfare le esigenze del giocatore così come quelle della franchigia. Gli Hawks, d’altronde, senza Young in campo in questa stagione hanno un record di 15-13, mentre quando la stella della squadra, peraltro limitata da infortuni e guai fisici, ha giocato il record è stato di 2-8. Il momento per la separazione, quindi, sembra proprio arrivato e ora resta solo da capire quale potrebbe essere la prossima destinazione per Young

Approfondimento

Sei domande (più una) alla NBA del 2026

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Atlanta ora mette davvero Trae Young sul mercato

NBA

Come si vociferava da tempo, il rapporto tra Trae Young e gli Hawks sembra essere arrivato al...

Booker è 'clutch': tutti i suoi canestri decisivi

NBA

Nella notte Devin Booker ha affondato i Thunder campioni in carica con una tripla a 0.7 secondi...

Green, altra espulsione. "Abbiamo bisogno di lui"

NBA

Per la seconda volta nelle ultime 8 partite Draymond Green è stato espulso, complici due falli...

Miami-Minnesota in diretta dalle 23 su Sky Sport

NBA

Miami, reduce dal colpaccio a Detroit in casa della capolista della Eastern Conference, ospita...

I Pistons rovinano il compleanno a LeBron

NBA

Nella notte i Lakers ospitavano i Pistons alla Crypto.com Arena e l’occasione per festeggiare con...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS