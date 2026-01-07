Carlisle, la vittoria numero 1.000 è "maledetta"

Era l’8 di dicembre quando gli Indiana Pacers, vincendo in casa contro i Sacramento Kings, regalavano a coach Rick Carlisle il successo numero 999 nella sua illustre carriera. Per quanto questa stagione fosse già disastrosa al tempo (6-18 il record della squadra), nessuno si sarebbe aspettato che la vittoria numero 1000 avrebbe tardato così tanto ad arrivare. Da quella partita in poi infatti i Pacers hanno inanellato una striscia di 13 sconfitte consecutive, la più lunga nella storia della franchigia, sprofondando a un record di 6-31 per finire all’ultimo posto nella Eastern Conference. Per Carlisle, di fatto è stato un mese pressoché ininterrotto di continui rimandi del festeggiamento per il numero tondo, dovendo affrontare sconfitte pesanti come il -18 rimediato a Miami subendo 142 punti quanto sconfitte punto a punto come quella di pochi giorni fa contro Orlando decisa da un canestro di Paolo Banchero. Anche questa notte i Pacers non sono riusciti a difendere il vantaggio di 9 lunghezze accumulato con i Cleveland Cavaliers, venendo rimontati e battuti da un grande Darius Garland (14 dei suoi 29 punti nel quarto periodo) nel finale. La prossima occasione per l’agognata vittoria numero 1.000 arriverà nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9, al compimento esatto del mese dall’ultimo successo dei vice-campioni NBA in carica, in trasferta sul campo degli Charlotte Hornets.