NBA, Brooklyn batte Boston grazie un super Spencer Dinwiddie

Brooklyn Nets-Boston Celtics 112-107

In attesa del recupero dai vari infortuni degli All-Star, seduti in panchina a ridere e scherzare, a Brooklyn si godono con piacere lo spettacolo offerto da Spencer Dinwiddie - leader perfetto di un gruppo che ruota in maniera intelligente attorno a lui. Brooklyn vendica così la sconfitta di Boston e batte i Celtics meno di 48 ore dopo la sconfitta in Massachusetts. Il protagonista è il n°8 dei Nets, autore di 32 punti e 11 assist - seconda doppia doppia in pochi giorni, dopo averne raccolte un paio in totale la passata stagione. Grazie alla sua partenza ispirata (8 assist nel solo primo quarto, gli stessi messi a referto in 12 minuti da tutto il roster dei Celtics), i Nets toccano anche le 14 lunghezze di vantaggio nella prima frazione. Margine bissato nel terzo quarto e ritoccato a rialzo a meno di otto minuti dalla sirena: troppo presto per alzare il piede dall’acceleratore, come dimostrato dal parziale di 11-2 che riavvicina i Celtics, senza però riportarli mai in vantaggio nel finale. Oltre i canestri di Dinwiddie, decisivi in casa Nets i bersagli di un quintetto tutto in doppia cifra: 16 e 4 triple per Taurean Prince, 14 e 11 rimbalzi per Jarrett Allen, 12 punti a testa per Joe Harris e Garrett Temple. Boston invece non va oltre i 26 e 9 rimbalzi di Jayson Tatum, pagando la serata da 6/19 al tiro di Kemba Walker - beccato dal pubblico di New York - il 44% complessivo dal campo e gli errori in un finale in cui è mancata la lucidità per completare la rimonta. Per Brooklyn è il quinto successo nelle ultime sei gare (tutte giocate senza Irving), Boston invece è al quarto ko in trasferta negli ultimi cinque match lontano dal TD Garden.