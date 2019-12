NBA, Chris Paul fa la spia, Minnesota perde per maglia fuori dai pantaloncini. VIDEO

Le parole dei protagonisti dopo la gara

Dopo la gara, ovviamente, la “magata” di CP3 e il confuso finale di gara è stato l’argomento principale: “Mai stato parte di niente di simile” ha detto Towns. “Ho giocato tantissima pallacanestro nella mia vita, ma non ho mai visto nulla del genere. E non parlo della chiamata arbitrale, ma di come tutto si è succeduto”. Nel supplementare poi i T’Wolves si sono sciolti perdendo 17-5, con Shai Gilgeous-Alexander che ha segnato 11 dei suoi 29 punti nell’overtime, con cinque giocatori sopra 20 punti per i padroni di casa (prima volta che accade dal 2004). Ovviamente Chris Paul dopo la gara ha parlato dell’accaduto: “Sì, sono stato io a far notare loro della maglietta, conosco le regole. Succede più spesso di quanto si pensi: a volte gli arbitri lo ignorano, ma quelle sono le regole. Se entri in campo con la maglia fuori dai pantaloncini, è un delay of game”. E CP3, ovviamente, era bene a conoscenza che i T’Wolves ne avevano già uno a carico dal primo tempo, lucrando un tiro libero grazie alla sua incredibile consapevolezza di quello che succede in campo.

L’ultimo imprevedibile capitolo della faida Chris Paul-Scott Foster

Ad aggiungere ulteriore pepe all’accaduto c’è anche il fatto che ad aver fischiato l’infrazione è stato Scott Foster, decano degli arbitri NBA con cui Chris Paul ha un pessimo rapporto da anni, criticandolo a mezzo stampa in più di un’occasione tanto da dire nel 2018 “Lui è il pezzo grosso, quello che pagano per venire a vedere”. Questa volta però Foster ha dovuto dare ragione a Paul (“Incredibile che sia stato proprio lui, no? Il mio agente mi ha già scritto” ha detto sorridendo), ma un po’ di ruggine comunque è rimasta: parlando con la stampa dopo la partita, Foster ha confermato che “Bell è entrato in campo con la maglia che arrivava fino alle ginocchia”, ma ha sottolineato come fossero stati lui e il suo collega Mark Ayotte a notarlo per primi – e non che lo abbiano fatto su richiesta di Paul. Perché va bene collaborare, ma non da creare un precedente pericoloso.