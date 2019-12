NBA, Paul George fischiato a Indianapolis: “Lo scambio con OKC non è stato colpa mia”

Sono passati più di due anni, ma i Pacers non hanno ancora digerito la scelta di Paul George di andare via dall’Indiana per cercare di vincere il titolo NBA con altre squadre. E anche dopo il passaggio ai Clippers, i sentimenti nei suoi confronti non sono cambiati: fischi dall’inizio alla fine, ogni singola volta che ha toccato il pallone. Nulla di complicato da gestire, come mostra il tabellino a fine partita: 36 punti, 26 tiri dal campo, 7 triple a segno, 9 rimbalzi, 5 assist e +20 di plus/minus in una comoda vittoria in trasferta per la squadra di Los Angeles. George non ha mai segnato meno di 31 punti alla Bankers Life Fieldhouse da avversario e non è rimasto stupito dall’accoglienza ricevuta: “Non sono sorpreso, qui in Indiana è così. È un modo diverso di affrontare le cose. Un giorno però racconterò cosa è successo in quei giorni, le ragioni che hanno portato alla trade e al mio addio ai Pacers. Vi garantisco che non sono io la persona da fischiare”. Un messaggio criptico, che lascia intendere però che sotto il tappeto in realtà si nasconde ancora molta polvere. “Non darò alcuna anticipazione, mi piace essere considerato il cattivo. Sono qui due volte all’anno: le persone che invece dovrebbero contestare passano molto più tempo in quest’arena”. Insomma, oltre al fastidio dei tifosi nei suoi confronti, è ormai evidente anche quello di George verso la sua vecchia dirigenza con cui chiarire dei conti in sospeso.