NBA: Trae Young alza la voce in spogliatoio, gli Hawks promettono rinforzi sul mercato

Le assenze pesanti di John Collins e Kevin Huerter

Il malcontento dentro e fuori il parquet in fondo non sorprende: i risultati non arrivano e la dirigenza è la prima a chiedersi quale tipo di provvedimento prendere per evitare che la situazione degeneri ancora di più. In realtà, a pesare come un macigno sulla resa degli Hawks è l’assenza di John Collins – altro giovane talento, fuori per 25 partite dopo la squalifica per doping. Senza di lui sotto canestro si soffre, mentre con i piedi oltre l’arco manca la continuità di rendimento di Kevin Huerter; protagonista lo scorso anno e pesantemente limitato dai problemi alla spalla. Due pezzi fondamentali della rotazione che torneranno a pieno regime nelle prossime settimane, mentre dal mercato potrebbe esserci l'aggiunta di veterani e giocatori in grado di ambientarsi subito. Atlanta al momento è al 13° posto a Est, a 5 gare di distanza dagli Orlando Magic e dalla zona playoff. Una distanza che sta diventando sempre più importante, a cui cercare di porre rimedio nel minor tempo possibile. Per far felice Trae Young e non considerare chiusa una stagione già a metà dicembre.