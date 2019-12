Mercato NBA, Anthony ai Knicks con Durant e Irving: il piano (andato male) di Carmelo

Durant e Irving hanno proposto ai Nets di prendere Anthony

Dalle ricostruzioni fatte in questi mesi, Durant e Irving hanno preferito tenersi a distanza dalle attenzioni e dalle pressioni che comporta vestire la maglia dei Knicks. Ipotesi non del tutto vera, visto che gli All-Star hanno anche valutato la (poca) stabilità di una dirigenza, come lo stesso Anthony – oltre a Kristaps Porzingis, soltanto per citarne uno – ha dovuto sperimentare sulla sua pelle qualche stagione fa. Anthony arrivò a suo tempo al muro contro muro con Phil Jackson, ma una volta che l’ex allenatore di Lakers e Bulls è andato via da New York, per lui l’occasione di ritornare in maglia Knicks si era fatta realmente più concreta. La beffa più grande però sarebbe stata un’altra: quella di scegliere i Nets, dopo che Irving e Durant sono sbarcati a Brooklyn e hanno fatto il suo nome tra quelli da poter aggiungere al roster. Una decisione che la dirigenza dei Nets ha prima rimandato e poi negato del tutto: far entrare in spogliatoio un giocatore del genere avrebbe potuto pregiudicare la tenuta di un gruppo in cui Carmelo avrebbe rischiato di restare a lungo in panchina. Una situazione che avrebbe facilmente logorato tutto l’ambiente. Per quello alla fine l’offerta di Brooklyn non è mai arrivata.