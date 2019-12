NBA, guai a Milwaukee: Eric Bledsoe si ferma per due settimane

L’assenza di Eric Bledsoe nell’ultima gara contro Cleveland non è stata casuale: dopo essere uscito dal campo nel corso del terzo quarto della precedente gara contro Memphis, in seguito a un colpo subìto alla gamba destra, la guardia dei Bucks si è sottoposto a una risonanza magnetica e i risultati – purtroppo per lui e per la sua squadra – non sono stati quelli sperati. A Bledsoe infatti è stata rilevata una frattura da avulsione che dovrebbe tenerlo fuori per almeno due settimane, facendogli quindi saltare con certezza sia la sfida a Luka Doncic e ai suoi Dallas Mavericks in programma lunedì notte che allo showdown più atteso, quello tra le due squadre più forti della NBA, Bucks e Lakers, in calendario giovedì notte (entrambe le gare saranno visibili su Sky Sport). Il forfait del n°6 di Milwaukee potrebbe liberare il suo spazio in quintetto a George Hill, un altro veterano alla corte di coach Budenholzer, anche se i Bucks potrebbero anche scegliere di non rimpiazzarlo con una guardia con compiti di regia come potrebbe essere Hill, affidandosi invece alla coppia Antetokounmpo-Middleton per portar su palla. Sicuramente per la squadra del Wisconsin – nel mezzo di una striscia straordinaria di 18 vittorie consecutive – rinunciare a Bledsoe in questo momento non aiuta, perché la potente guardia dei Bucks assicura 15 punti a sera, ma anche quasi 6 assist e 5 rimbalzi a partita.