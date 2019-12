NBA Sundays, New Orleans-Orlando LIVE su Sky Sport NBA

Ricostruire una squadra da zero, con un roster pieno zeppo di nuovi innesti, senza il tuo giocatore di riferimento e con il giovane astro nascente della franchigia fermo a causa di un lungo infortunio. Questo il compito affidato a coach Alvin Gentry, che in questi primi due mesi scarsi di regular season sta cercando di traghettare i suoi New Orleans Pelicans verso acque più tranquille. Una manovra complicata per New Orleans, che nonostante un Brandon Ingram versione All-Star e il solito affidabile Jrue Holiday, non sta riuscendo ancora a fare il salto di qualità sperato. Tante, troppe sconfitte incassate in queste settimane, con le ambizioni di classifica a Ovest già accantonate e un quintetto in continua evoluzione. Zion Williamson nel frattempo continua a rimandare il rientro sul parquet, complicando l’assunto per lo staff tecnico dei Pelicans che non è ancora riuscito a trovare la giusta quadratura del cerchio. Un continuo cambio di rotazioni e minutaggio nel quale si è trovato invischiato anche Nicolò Melli, prima riserva di lusso, poi titolare e infine messo un po’ ai margini della rotazione di New Orleans. Un’altalena che non ha permesso finora al n°20 azzurro di esprimere al meglio le sue potenzialità, limitato nella resa offensiva e più in generale nell’impatto sul parquet. Per questo la sfida contro Orlando diventa cruciale per dare un po’ d’ossigeno alla franchigia della Louisiana, un testa a testa con un avversario in piena corsa per un posto ai playoff a Est. Una partita tutta da seguire, in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.