Mercato NBA, Oklahoma City trattenere Chris Paul fino al termine della stagione

Nessuno scambio in vista, parola di Adrian Wojnarowski. Il futuro prossimo di Chris Paul è sempre più legato alla squadra dell’Oklahoma che, dopo aver cercato invano in estate il modo di mettere in piedi una trade, sembra sempre più destinato a restare ai Thunder fino al termine della stagione. Nelle ultime ore infatti si è lentamente rimessa in moto la macchina che sta dietro al mercato NBA, visto che da qualche ora è possibile scambiare i contratti dei giocatori che hanno cambiato squadra lo scorso luglio. Fino al 6 febbraio è dunque lecito attendersi che ci sia un bel po’ di movimento, con squadre a caccia di giocatori per puntare ai playoff e altre ben disposte a cedere contratti pesanti in cambio di scelte. I Thunder di chiamate al Draft ne hanno accumulate un bel po’ dopo aver rinunciato nel giro di pochi giorni sia a Paul George che a Russell Westbrook. Ripartire da zero quindi è diventata la parola d’ordine negli ultimi mesi, nonostante nel roster fosse rimasto in dote un bel po’ di talento a disposizione. Danilo Gallinari sta giocando una regular season positiva, così come Chris Paul che è diventato subito il leader di un gruppo che in questi primi due mesi ha perso meno del previsto. Il rebuilding avendo in squadra un giocatore del genere è più complicato, ma al tempo stesso i Thunder non sembrano intenzionati a rinunciare a degli asset (scelte o simili) per cedere ad altri un talento del genere. E gli oltre 38 milioni di dollari previsti dal contratto? In Oklahoma sanno che una scelta di questo tipo lì costringerà a staccare un assegno molto importante.