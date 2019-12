NBA, David Stern: restano critiche le condizioni di salute dell’ex commissioner

Resta molto complicata la battaglia che David Stern sta combattendo in ospedale a New York ormai da quasi cinque giorni: l’ex commissioner NBA, operato d’urgenza a causa di un’emorragia celebrale dopo essersi sentito male durante un pranzo a New York lo scorso venerdì 13 dicembre, è ancora in condizioni critiche e non ha ripreso conoscenza dopo l’accaduto. Un comunicato ufficiale della lega sottolinea come “la famiglia Stern e tutto il mondo NBA abbia apprezzato il supporto unanime arrivato da tantissime persone. Le preghiere e i pensieri di tutti restano rivolti a David e ai suoi cari”. Una vicinanza arrivata anche via social da molti giocatori ed ex-All Star che hanno voluto manifestare la loro vicinanza in un momento così complicato per il commissioner che ha letteralmente cambiato il volto della NBA nei suoi 30 anni alla guida della lega.