Miglior prestazione per punti segnati in stagione dal n°18 azzurro degli Spurs (terza volta in doppia cifra in questa regular season, eguagliata la gara da 11 punti contro Sacramento), in quella che è stata la partita in cui è rimasto più tempo sul parquet - ben 26 minuti in uscita dalla panchina. Segnali positivi, in un'annata in cui Belinelli deve ancora trovare continuità di rendimento