Mercato NBA: i Dallas Mavericks pensano a Iguodala, ma non vogliono fare una trade

I Grizzlies avevano individuato nei Mavericks la squadra ideale con cui portare a termine una trade ed evitare così di perdere Andre Iguodala senza ottenere nulla in cambio e scongiurando il buyout - ipotesi mai presa in considerazione da Memphis negli ultimi mesi. Il piano però non sembra aver trovato risposta affermativa nella controparte texana, visto che Dallas (che potrebbe sacrificare un paio di scelte e il contratto in scadenza di Courtney Lee per chiudere l’accordo) ha fatto capire in modo chiaro di non voler mettere in piedi uno scambio con i Grizzlies. A complicare i piani della franchigia del Tennessee sono arrivati anche i risultati più che convincenti raccolti dai Mavericks: una squadra che ha trovato la chimica giusta e che non vuole in alcun modo alterare le sue rotazioni, rischiando di perdere un equilibrio che al momento sta garantendo successi anche senza il contributo di un Luka Doncic formato MVP. Dallas sa di non essere una contender per il titolo, quindi perché sacrificare delle scelte (anche fosse soltanto una chiamata al secondo giro) per avere un giocatore d’esperienza in più? La lista delle pretendenti resta lo stesso molto lunga: oltre ai pluricitati Lakers, in corsa ci sono anche Bucks, Rockets e Clippers, ma tutte dovrebbero rinunciare a talenti importanti all’interno dell’attuale rotazione per far spazio salariale a Iguodala (e rendere possibile un eventuale scambio). Queste le complicazioni che hanno messo in stallo una situazione che con il passare dei giorni diventa sempre più complicata da gestire per i Grizzlies. LeBron James e compagni restano alla finestra, in attesa di un buyout che a quel punto potrebbe “liberare” non solo Iguodala, ma anche l’interesse di molte franchigie NBA. Dallas compresa, che di spazio salariale per firmare l’ex giocatore degli Warriors ne ha in abbondanza.