NBA, Morant vola sulla testa di Love: "Ha quasi posto fine alla mia carriera". VIDEO

La seconda scelta assoluta all’ultimo Draft dei Grizzlies non è passata inosservata in questi primi due mesi di regular season. L’atletismo di Ja Morant infatti è già venuto fuori in diverse occasioni, ma mai prima d’ora come nell’azione quasi concluso contro Cleveland ai danni di un impotente Kevin Love – letteralmente scavalcato dal giocatore dei Grizzlies che per pochi centimetri non è riuscito a concludere la schiacciata. Un salto che ha ricordato a tutti quello di Vince Carter con il Team USA quando contro la Francia pose fine alla carriera di Frederic Weis – entrato nella storia dalla parte sbagliata e rimasto per sempre legato a quella schiacciata subita. Lo stesso rischio corso da Kevin Love, che su Twitter a fine partita ha tirato un sospiro di sollievo e reso merito all’avversario: “Hai quasi posto fine alla mia carriera da giocatore professionista con questa schiacciata… Questo ragazzo è davvero qualcosa di speciale”, sottolinea riferendosi a Morant. Un tributo dovuto a uno dei giovani più interessanti di questa stagione, che di certo anche in futuro non mancherà di riproporre giocate del genere.