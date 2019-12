NBA, Maradona non ha dubbi: "Manu Ginobili è il più grande sportivo argentino di sempre"

In un’intervista televisiva Diego Armando Maradona ha incoronato Manu Ginobili come il più grande sportivo argentino di sempre, più di se stesso o di Lionel Messi. "Sta sopra tutti, non lo si può neanche considerare insieme agli altri". Già nel 2005 lo aveva definito come "il più grande rappresentante dell’Argentina nel mondo"

In molti considerano Diego Armando Maradona il più grande calciatore della storia del calcio. Eppure, secondo lui, c’è un argentino che gli è superiore. No, non stiamo parlando di Lionel Messi, ma di Manu Ginobili. Intervistato dal programma televisivo Líbero su TyC Sports, il mito del calcio mondiale ha passato in rassegna le leggende della pallacanestro argentina come Andres Nocioni e Luis Scola, ma ha avuto parole straordinarie soprattutto per Ginobili: “Manu sta sopra tutti, non lo si può neanche considerare insieme agli altri. È come Messi e Ronaldo nel calcio” ha detto, aggiungendo poi che “per me è il più grande sportivo nella storia dell’Argentina. Poi ce n’è un altro che giocava con il 10 che lo tallona”, facendo riferimento a se stesso. Maradona ha poi raccontato di essere un grande appassionato di basket: “Sono un tifoso di Michael Jordan e ora lo sono di Steph Curry. Ho tifato per i San Antonio Spurs prima ancora che arrivasse Manu, quando c’erano le Torri Gemelle Duncan e Robinson. Adoro la pallacanestro, in particolare Scola e Manu”. La passione di Maradona per Ginobili, peraltro, non è nuova: già nel 2005 quando la leggenda degli Spurs partecipò al suo programma televisivo ‘La Noche del 10’, Maradona disse: “Tu sei il più grande rappresentante dell’Argentina al mondo”. Una leggenda che riconosce un’altra leggenda.