"Due argentini, due geni: il calcio da un’altra galassia". Il Barcellona affronterà il Napoli agli ottavi di finale di Champions League e il club blaugrana ha commentato così sui social il sorteggio, insieme con una clip celebrativa di Messi e Maradona in maglia catalana. Un tuffo nel passato al San Paolo, dove l’erede del Pibe de Oro giocherà per la prima volta in carriera nello stadio che tra il 1984 e il 1991 fu del Diez. L’erede per la prima volta sul terreno di gioco che ha consacrato Diego nell’Olimpo del calcio. Uno dei due "geni" guarderà il match tra le sue ex in televisione, l’altro proverà a illuminare il San Paolo con la sua classe. La speranza per i tifosi del Napoli è che il dieci del Barcellona non giochi al meglio la doppia sfida. Altrimenti per la squadra di Gattuso le cose si complicherebbero.