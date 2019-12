NBA, Enes Kanter gioca a Natale, fuori dagli USA per la prima volta: "Libertà per tutti"

È stato un Natale speciale per Enes Kanter. Per la prima volta da diversi anni a questa parte, infatti, il giocatore attualmente dei Boston Celtics ha potuto varcare il confine degli Stati Uniti e disputare una partita di NBA, quella contro i Toronto Raptors sul suolo canadese. In passato, infatti, Kanter non aveva potuto disputare le partite in casa dei Raptors né quella di Londra con i New York Knicks lo scorso anno per la revoca del suo passaporto da parte del governo turco, a causa delle sue parole fortemente contrarie al regime di Erdogan. Oltre alle limitazioni sui suoi viaggi, poi, c’era anche da considerare che la sua sicurezza era garantita solamente sul suolo americano, ma un accorto congiunto tra i governi di Canada e USA ha permesso la sua presenza alla Scotiabank Arena per la partita di Natale. “Voglio ringraziare il primo ministro Justin Trudeau, oltre al governo canadese, USA e a tutti quelli che si sono battuti per me e hanno fatto qualsiasi cosa per garantirmi la possibilità di scendere in campo il giorno di Natale a Toronto in massima sicurezza” ha detto Kanter al Toronto Globe and Mail. “Sarà la mia prima partita con la maglia dei Celtics fuori dai confini degli Stati Uniti, una sensazione particolare vista la mia condizione”. Kanter si è presentato all’arena con una maglia nera con la scritta “Freedom for ALL” e le scarpe con una scritta “FREEDOM” ben visibile da tutti, per ribadire ancora una volta la sua scelta di non rimanere in silenzio davanti a quello che sta accadendo nel suo paese.