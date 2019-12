NBA, paura per Trae Young: si gira la caviglia, è costretto a uscire. VIDEO

Sul finire del secondo quarto, con il punteggio già sul 60-40 per Milwaukee, Trae Young si gira la caviglia in un contatto accidentale con George Hills. I raggi X sono negativi ma non sarà in campo contro Chicago nella notte

Atlanta è già la peggior squadra NBA: un infortunio al proprio miglior giocatore (adesso che è rientrata da poco l’altra stellina della squadra, John Collins) è tutto quello di cui gli Hawks non hanno bisogno. E invece, sul finire del primo tempo, in una penetrazione nel cuore della difesa di Milwaukee, l’ex giocatore di Oklahoma ha appoggiato il proprio piede destro sul piede di George Hill, in un’azione in cui gli arbitri hanno peraltro fischiato fallo in attacco proprio al n°11 di Atlanta. La caviglia destra di Young si è girata in maniera abbastanza violenta (e anche la gamba ha subìto una torsione piuttosto pericolosa) ma i primi raggi x a cui il giocatore di è sottoposto già all’arena hanno escluso complicazioni più serie, anche se coach Lloyd Pierce ha già fatto sapere che il suo miglior giocatore non partirà alla volta di Chicago per affrontare i Bulls in back-to-back. Per Young si tratta del secondo infortunio stagionale alle caviglie, e al suo posto – nel ruolo di point guard – coach Pierce potrebbe affidarsi a un comitato di giocatori formato da DeAndre’ Bembry (forse il suo sostituto più naturale), con minuti in crescita però anche per Evan Turner e/o Vince Carter.