Per i Nets rimane solo la consolazione di essersi dati una chance anche in una partita in cui non avrebbero dovuto averne alcuna, trascinati dai 17 punti con 11 assist di Spencer Dinwiddie (pur con 0/7 da tre punti e 5/11 ai liberi) e le doppie cifre di Jarrett Allen (16+10), Taurean Prince (16), Joe Harris (12) e Theo Pinson (11). La seconda sconfitta consecutiva non ha comunque lasciato bei ricordi a coach Atkinson: “Ci siamo battuti fino alla fine, ma non abbiamo giocato bene: è la seconda partita in fila in cui siamo fuori sincrono. Non so quale sia il motivo ma non abbiamo ritmo, specialmente in attacco”