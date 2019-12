Mercato NBA: Golden State punta a Karl-Anthony Towns, scambio con D'Angelo Russell?

L’urgenza di vincere è ormai un concetto che gli Warriors sono stati costretti ad abbandonare per strada da un paio di mesi, ma Golden State non vuole lasciare nulla di intentato anche in questa stagione. Reduce da un momento di risalita a livello di risultati e con la speranza di ritrovare tra qualche settimana Steph Curry sul parquet, i vice-campioni NBA si augurano che il periodo peggiore della stagione sia ormai alle spalle. Anche perché sarà difficile fare peggio. Rimettere a posto il roster allora è diventato prioritario, provando a sciogliere il dilemma che accompagna gli Warriors dallo scorso 1 luglio: Steph Curry e D’Angelo Russell possono convivere sul parquet? L’ex Brooklyn Nets ha mostrato lampi di altissimo livello in questo periodo di interregno, nonostante i guai fisici lo abbiano in parte limitato. È lui l’oggetto del desiderio di molte squadre NBA, tra cui anche i T’wolves - ben consapevoli dell’amicizia speciale che lo lega a Karl-Anthony Towns. Il lungo n°32 di Minnesota però è l’osservato speciale in questa fase da parte di Golden State, che spera di cedere Russell in cambio di Towns - rovinando così i sogni di gloria di Minnesota. Stando alla ricostruzione fatta da Ethan Strauss di The Athletic, il lungo dei T’wolves ha manifestato più volte il suo malessere nei confronti di una situazione tecnica e ambientale che non sembra poter arrivare a un punto di svolta. Per questo Towns - al momento fuori a causa di un problema alla caviglia, assente da 7 gare - pare aver rinunciato alla speranza di poter essere competitivo a Minneapolis, dopo che anche il progetto Jimmy Butler è naufragato in poco più di un anno. I vice-campioni NBA nel frattempo valutano con interesse l’evoluzione della situazione, anche perché le scelte al Draft di Golden State in questo momento iniziano a pesare: mettere in gioco anche quelle potrebbe essere la chiave per arrivare a uno dei migliori centri dell’intera lega.