Serata da dimenticare per i Pistons e in particolare per il centro n°0 di Detroit, cacciato dal campo a inizio ripresa dopo aver scagliato per frustrazione il pallone sulla testa dell’avversario che gli aveva appena segnato un altro canestro in faccia: per Drummond 9 punti e 4 rimbalzi – il minimo in una stagione in cui non era mai sceso sotto quota 9. Il sintomo di un malessere che potrebbe essere alleviato soltanto ricorrendo al mercato