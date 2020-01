NBA: Julius Randle decisivo contro Miami, la dedica è per la nonna scomparsa

Tanti lutti in casa Knicks, dalla mamma di Smith Jr. alla sorella di Bullock

Tutti i compagni si sono stretti attorno a Randle al termine della sfida, dedicando un minuto di raccoglimento qualche istante prima della palla a due in ricordo di Annie Page - una delle donne più importanti nella vita dell’ex giocatore di Lakers e Pelicans: “La mia più grande fortuna resta la famiglia: ho una mamma che continua a seguirmi e mia moglie che ha sempre dimostrato di essere forte abbastanza anche per me in questi giorni difficili. Non mi sentivo pronto per giocare, ma con queste persone al mio fianco posso affrontare qualsiasi avversità”. Contro Miami la sua presenza sul parquet è stata in dubbio fino a poche ore dalla palla a due, ma i Knicks sapevano di avere un gran bisogno del suo contributo per provare a vincere contro gli Heat. Un successo che ha interrotto una striscia di cinque sconfitte in fila, in una stagione maledetta sul parquet non solo a livello di risultati, ma anche sul personale per diversi componenti del roster. A New York infatti il gruppo ha dovuto convivere prima con la scomparsa della madre di Dennis Smith Jr. e poi con la tragica morte della sorella di Reggie Bullock - colpita fatalmente in uno scontro a fuoco a Baltimora. “Ho pianto nello spogliatoio per le loro perdite, sono cose che sconvolgono un gruppo intero e non solo il singolo giocatore. È un dolore che in alcune circostanze non riesci a spiegarti”, chiosa Randle.