Gli Utah Jazz, la miglior squadra NBA dell'ultimo mese di cui nessuno parla

La forza sta nella varietà di alternative e nel tiro da tre punti

Una produzione offensiva merito in primis del tiro da tre punti, in cui i Jazz stanno eccellendo: il 39% dal campo di squadra in questa prima metà di regular season è il dato migliore dell’intera NBA, salito oltre il 40% durante l’ultima striscia di successi in cui tutti hanno portato il loro contributo. Tra i giocatori con almeno 50 tentativi in stagione con i piedi oltre l’arco, Georges Niang è quinto in NBA con il suo 46.3%, seguito subito dopo da Royce O’Neale che si aggiunge il suo ottimo 45.7%. Poco più giù compaiono invece Joe Ingles (41.7%) e Bojan Bogdanovic (41.5%): cifre che una volta combinate tra loro garantiscono ai Jazz una resa straordinaria dalla lunga distanza. Un fattore cruciale che ha permesso a Utah di non essere più dipendente in attacco dalle giocate del suo giocatore di maggior talento. Donovan Mitchell ad esempio ha giocato nonostante la febbre contro gli Hornets un paio di giorni fa, restando in campo soltanto 22 minuti chiusi con 4 punti a referto e 2/9 dal campo. Una mancanza che in passato avrebbe determinato un bel po’ di problemi ai Jazz, soprattutto in attacco a prescindere dalla forza dell’avversario. Non in questo periodo però, in cui la squadra di Salt Lake City ha trovato una chimica e una varietà unica di alternative: Georges Niang, Emmanuel Mudiay e il nuovo arrivato Jordan Clarkson sono nomi con cui il pubblico dei Jazz sta rapidamente imparando a fare conoscenza, entusiasta delle loro prestazioni e dell’impatto garantito a gara in corso. Un ulteriore passo in avanti per una squadra che travolge gli avversari anche rinunciando al n°45 (come accaduto contro Washington, con Mitchell a riposo in panchina a godersi lo spettacolo). Proprio come chi da casa crede che questi Jazz potranno dire la loro anche nei prossimi mesi.