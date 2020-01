NBA: DeMar DeRozan da record, ma gli Spurs restano ancora lontani dai playoff

Tutto è iniziato lo scorso 22 dicembre in una sfida per lui diversa da tutte le altre: quella contro i Clippers di Kawhi Leonard, il giocatore che con la sua ferma richiesta di cambiare aria e lasciare il Texas ha stravolto in maniera indiretta anche la vita di DeMar DeRozan – che fino a quel momento procedeva tranquilla in Canada, simbolo e All-Star a Toronto. Il nativo di Compton è stato spedito in poche ore a San Antonio senza essere stato neanche avvisato dai suoi dirigenti - che meno di 12 mesi dopo si sono goduti il primo titolo NBA della storia dei Raptors. Il problema dunque era lui e la soluzione Leonard, almeno all’apparenza. Per quello le sfide dirette contro l’MVP delle ultime finali NBA hanno un sapore speciale negli ultimi due anni: nella larga sconfitta pre-natalizia contro i Clippers, DeRozan ha chiuso con 24 punti e 9/14 al tiro, dando il via a una striscia di 12 partite con almeno 20 punti a referto e il 50% dal campo. Insomma, contro i Raptors ha preso la mira e poi non ha più smesso di segnare. Un filotto di partite da record per un giocatore degli Spurs – il record precedente era di David Robinson a quota 8 - e un trend andato in crescendo nelle due settimane appena concluse: le ultime sette partite DeRozan ha alzato il tiro, mettendo a referto sempre più di 25 punti e sempre con percentuale superiore al 50% (anche questo record di franchigia per gli Spurs). L’ultima prestazione semi-perfetta è arrivata contro Miami: 30 punti, 12/14 al tiro (85.7%, seconda miglior percentuale in carriera in una sfida con più di 10 tentativi dal campo), ma altra sconfitta per San Antonio che non riesce a tenere il passo dei Grizzlies nella corsa all’ottavo posto a Ovest.