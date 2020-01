NBA, Hawks: incidente stradale per Chandler Parsons, commozione cerebrale

Gli Atlanta Hawks non hanno fornito altri dettagli relativi all'incidente del loro giocatore, che dopo gli esami medici ha evidenziato una commozione cerebrale e un colpo di fusta. Per questo non viaggerà a San Antonio con la squadra e verrà rivalutato in vista delle partite successive. Fino ad ora Parsons, alla sua prima stagione ad Atlanta, ha giocato solo 5 partite segnando 2.8 punti in 10.8 minuti sul parquet. Nei tre anni precedenti a Memphis, a causa di vari infortuni, è sceso in campo solo 95 volte in totale (25 nel 2018-19), pur essendo titolare un contratto pesantissimo da 94.8 milioni in quattro anni che termina in questa stagione