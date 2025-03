Che show Celtics-Cavs: Mitchell guida la rimonta

Boston e Cleveland hanno dato vita a una splendida partita, decisa solo nel finale dalle giocate di Donovan Mitchell per la vittoria dei Cavs. I suoi 41 punti sono stati necessari per rispondere ai 46 di Jayson Tatum e i 37 di Jaylen Brown per i Celtics, privi di Jrue Holiday e Kristaps Porzingis. Il bilancio dei loro match in stagione è di 2-2, antipasto perfetto per una serie di playoff che si preannuncia imperdibile

L’ultima sfida della regular season tra Boston Celtics e Cleveland non ha tradito le attese, regalandoci un antipasto di quello che potrebbe succedere a fine maggio in una eventuale finale di conference tra le due migliori squadre della Eastern Conference. Nonostante le assenze di Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, i Celtics sono partiti fortissimo, travolgendo i Cavs e andando avanti di 22 lunghezze sul 25-3 dopo appena 5 minuti di partita. "Tutto quello che poteva andare male è andato male, perciò potevamo solamente migliorare" ha detto Donovan Mitchell dopo il match per spiegare come sono riusciti a rimettere in piedi un match che sembrava ormai deciso. Cleveland infatti è tornata subito a contatto rispondendo con un parziale di 41-22, rimettendo il match sui binari dell'equilibrio. I padroni di casa allora si sono spinti di nuovo sul +17 nella ripresa, ma gli ospiti non hanno mollato e nel finale hanno pescato le giocate decisive di un immarcabile Donovan Mitchell, pareggiando sul 2-2 il conto stagionale tra le due squadre e allungando la propria striscia a 9 successi in fila.

Mitchell on fire: 41 punti al TD Garden La forza dei Cavs è quella di avere un roster profondissimo, ma anche dei picchi di talento capaci di risolvere le partite da soli come quello di Donovan Mitchell. L'All-Star ha segnato 12 dei suoi 41 punti di serata nel quarto periodo, firmando le giocate decisivi negli ultimi minuti di gara tra cui un parziale personale di 5-0 quando i Celtics erano tornati in parità. Insieme a lui ci sono 20 punti per un Darius Garland impreciso al tiro (9/23) e la doppia doppia da 17+12 di Evan Mobley (13 nel solo quarto periodo), per una vittoria che permette ai Cavs di fatto di sigillare il primo posto a Est.